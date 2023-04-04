Космическая компания Virgin Orbit подала заявление о банкротстве

Занимающаяся космическими полетами компания Virgin Orbit Holdings бизнесмена Ричарда Бренсона подала заявление о банкротстве. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

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Отмечается, что холдинг и его подразделения в США объявили о начале «добровольного разбирательства» в суде по делам о банкротстве округа Делавэр «с целью продажи бизнеса».

При этом Virgin Orbit получит от Virgin Investments Limited помощь в размере $31,6 млн для финансирования процесса и защиты деятельности компании. Ожидается, что в дальнейшем финансирование позволит обеспечить корпорацию необходимой ликвидностью для продолжения работы. Virgin Orbit намерена продолжить процесс продажи организации, начатый до подачи иска о банкротстве.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:БанкротствокомпанияСША

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