Космическая компания Virgin Orbit подала заявление о банкротстве
Занимающаяся космическими полетами компания Virgin Orbit Holdings бизнесмена Ричарда Бренсона подала заявление о банкротстве. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
Отмечается, что холдинг и его подразделения в США объявили о начале «добровольного разбирательства» в суде по делам о банкротстве округа Делавэр «с целью продажи бизнеса».
При этом Virgin Orbit получит от Virgin Investments Limited помощь в размере $31,6 млн для финансирования процесса и защиты деятельности компании. Ожидается, что в дальнейшем финансирование позволит обеспечить корпорацию необходимой ликвидностью для продолжения работы. Virgin Orbit намерена продолжить процесс продажи организации, начатый до подачи иска о банкротстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru