В Брянской и Курской областях сбили шесть украинских БПЛА
27 июня 202510:58
Шесть беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали над территориями двух регионов. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 08.00 мск до 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Минобороны уточнило, что пять дронов сбили в Брянской области, один – в Курской.
Минувшей ночью над территорией России ликвидировали 39 украинских БПЛА, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru