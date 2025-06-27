В Брянской и Курской областях сбили шесть украинских БПЛА

Шесть беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали над территориями двух регионов. Об этом рассказали в Минобороны.

«С 08.00 мск до 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Минобороны уточнило, что пять дронов сбили в Брянской области, один – в Курской.

Минувшей ночью над территорией России ликвидировали 39 украинских БПЛА, напоминает 360.ru.

