Материнская компания Silicon Valley Bank подала заявление о банкротстве

SVB Financial Group, материнская компания Silicon Valley Bank, подала заявление в суд о банкротстве для дальнейшей реорганизации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на релиз компании.

Минфин США считает, что банковская система страны сохраняет надежность

Отмечается, что SVB Financial Group оценивает свою ликвидность примерно в 2,2 млрд долларов. Указывается, что кроме денежных средств и долей в SVB Capital и SVB Securities, SVB Financial Group имеет иные ценные счета инвестиционных ценных бумаг и активы.

Ранее сообщалось, что 12 марта в США закрылся коммерческий Signature Bank из-за системных рисков — это второе финансовое учреждение, которое закрыли в стране после Silicon Valley Bank, он был 16-й в списке крупнейших банков в США. Как отмечал экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН, Signature Bank и Silicon Valley Bank оставляют доступными все депозиты для вкладчиков, чтобы держатели смогли получить свои деньги.

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ФОТО: РИА Новости
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