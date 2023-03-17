Материнская компания Silicon Valley Bank подала заявление о банкротстве

Отмечается, что SVB Financial Group оценивает свою ликвидность примерно в 2,2 млрд долларов. Указывается, что кроме денежных средств и долей в SVB Capital и SVB Securities, SVB Financial Group имеет иные ценные счета инвестиционных ценных бумаг и активы.

Ранее сообщалось, что 12 марта в США закрылся коммерческий Signature Bank из-за системных рисков — это второе финансовое учреждение, которое закрыли в стране после Silicon Valley Bank, он был 16-й в списке крупнейших банков в США. Как отмечал экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН, Signature Bank и Silicon Valley Bank оставляют доступными все депозиты для вкладчиков, чтобы держатели смогли получить свои деньги.

