Экс-замглавы Химок Минаева объявили в розыск

МВД объявило в розыск бывшего замглавы города Химки Николая Минаева. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Регион розыска: Московская область. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - указано в карточке в базе МВД.

О какой статье идет речь, не уточняется.

Минаев занял пост замглавы Химок в феврале и ушел в отставку 20 июня. Чиновник курировал работу администрации. По данным СМИ, против Минаева возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Предположительно, экс-замглавы Химок покинул Россию.

Ранее МВД объявило в федеральный розыск блогера Гусейна Гасанова, пишет 360.ru.

