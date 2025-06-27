Экс-замглавы Химок Минаева объявили в розыск
МВД объявило в розыск бывшего замглавы города Химки Николая Минаева. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Регион розыска: Московская область. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - указано в карточке в базе МВД.
О какой статье идет речь, не уточняется.
Минаев занял пост замглавы Химок в феврале и ушел в отставку 20 июня. Чиновник курировал работу администрации. По данным СМИ, против Минаева возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Предположительно, экс-замглавы Химок покинул Россию.
Ранее МВД объявило в федеральный розыск блогера Гусейна Гасанова, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru