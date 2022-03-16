Корпоративный мессенджер Slack начал отключать российских клиентов

Приложение для обмена сообщениями Slack отключает клиентов в России в связи с международными санкциями. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Slack начал закрывать доступ для некоторых клиентов в России, поскольку он стремится соблюдать как международные санкции, так и политику материнской компании Salesforce», — приводит сообщение РИА Новости.

Доступа к корпоративному мессенджеру лишаются в основном организации, на которых распространяются прямые санкции: в соответствии с ними взаимодействие должно быть прекращено немедленно без предварительного уведомления, отмечает RT.

При этом мессенджер не удаляет данные попавших под ограничения клиентов, однако доступ к ним будет приостановлен, пишет «Свободная пресса».

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