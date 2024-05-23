СМИ: перевозка строительных грузов в России упала до минимума за пять лет

С начала 2024 года перевозка строительных грузов по железной дороге в России показала худшую динамику за последние пять лет, сообщает издание «Коммерсант».

Перевозку грузов по международному мосту через Амур возобновили

Так, в январе-мае этого года среднесуточная погрузка была ниже прошлогодней на 7%. Хуже всего складывается ситуация с щебнем: в апреле и мае этого года перевозки сократились на 13 и 15% в годовом выражении соответственно.

Ранее стало известно, что грузооборот российских портов с начала 2024 года начал сокращаться еще более быстрыми темпами, отмечает «Радиоточка НСН». Так, в январе-апреле перевалка сократилась на 4,3% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, опустившись до 288,4 миллиона тонн.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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