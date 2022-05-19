Стало известно имя покупателя российского бизнеса McDonald’s
Американская корпорация McDonald’s объявила, что продаёт свой бизнес в России предпринимателю из Новокузнецка, нынешнему лицензиату Александру Говору.
В пресс-релизе компании говорится, что компания Говора «ГиД» управляет 25 ресторанами сети в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
В McDonald’s подчеркнули, что заведения продолжат работу под новым брендом, новому владельцу запрещено использовать логотип, название и фирменное меню.
Ранее компания McDonald’s объявила о приостановке своего бизнеса в России, однако продолжила выплачивать зарплату своим сотрудникам, Позже американская корпорация заявила, что решила уйти с российского рынка и продажи своего бизнеса в России, сообщает RT.
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