Стало известно имя покупателя российского бизнеса McDonald’s

Американская корпорация McDonald’s объявила, что продаёт свой бизнес в России предпринимателю из Новокузнецка, нынешнему лицензиату Александру Говору.

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В пресс-релизе компании говорится, что компания Говора «ГиД» управляет 25 ресторанами сети в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

В McDonald’s подчеркнули, что заведения продолжат работу под новым брендом, новому владельцу запрещено использовать логотип, название и фирменное меню.

Ранее компания McDonald’s объявила о приостановке своего бизнеса в России, однако продолжила выплачивать зарплату своим сотрудникам, Позже американская корпорация заявила, что решила уйти с российского рынка и продажи своего бизнеса в России, сообщает RT.

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ФОТО: flickr/Yusuke Kawasaki
ТЕГИ:БизнесРоссияРесторанMcDonald’s
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