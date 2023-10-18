«Виноваты банки!»: Рестораторы испугались блокировки счетов из-за проверок ЦБ

Ранее Центробанк разработал рекомендации для банков-эквайеров и платежных агрегаторов по усилению контроля за ресторанами и магазинами на соответствие их реальной и заявленной деятельности. Об этом сообщило издание РБК. Отмечается, что ряд кафе и ресторанов использовали оформленные на третьих лиц терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику. По словам Миронова, этой схеме давно и успешно противодействует Федеральная налоговая служба.

«Все нашли, всех арестовали, во всем разобрались. Думаю, в данном случае Центробанк должен заниматься не кафе и ресторанами, поскольку это бессмысленно, а самими агрегаторами, запустившими это, теми компаниями, которые проводили эти платежи, так называемыми платежными агентами, поскольку все проходило через банки. Известно, что в этой схеме вполне официально участвовали ряд банков. Только тогда проблема устранится», — сказал Миронов.

Также собеседник НСН выразил опасение, что в ходе разбирательств будут останавливаться транзакции и блокироваться счета.

«Это будет удар по белому, открытому бизнесу. Мы поддерживаем контроль, но только если он осуществляется без блокировки чего-либо, без препятствий работе бизнеса, а просто с подключением правоохранительных органов, которые устранят нарушения закона. При этом все это должно проходить через банки, которые контролировать гораздо проще, чем палатки с шаурмой», — добавил ресторатор.

На фоне новой волны проверок Миронов пояснил, в каких случаях рестораны принимают оплату только наличными деньгами.

«Это “черный” бизнес, это люди не хотят платить налоги, им нужны наличные, чтобы не платить налоги, страховые взносы и НДФЛ и чтобы иметь черный нал для выплаты заработной платы. Во-вторых, причиной может быть повышенный эквайринг. В этом случае решить проблему можно, понизив его цену. Пока в России работали Visa и Mastercard, говорилось, что они диктуют нам эту высокую цену. Сейчас все проходит через нашу Национальную платежную систему, и, конечно, рынку непонятно, почему тарифы те же самые, когда были Visa и Mastercard», — подытожил он.

Ранее Миронов заявил, что рестораны не будут сильно поднимать цены на чай и кофе из-за роста курса доллара и проблем с урожайностью какао-бобов и чая. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

