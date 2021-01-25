Кондитерские компании пожаловались на высокую стоимость сахара

В начале года кондитерские компании не смогли приобрести сахар у производителей по установленной правительством цене в декабре 2020 года. Вместо требуемых 36 рублей за 1 кг, они покупали сахар по цене 39-44 рубля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в сфере кондитерской промышленности.

Стоимость сахара в январе 2021 года выросла на 70% к прошлогоднему аналогичному периоду, сообщил директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин. По его оценкам, рост цен на сахар может привести к подорожанию кондитерских изделий на 6-30%.

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Представитель Союзроссахара Андрей Бодин заявил изданию, что соглашение о фиксации цен не касалось промышленных закупок и было ориентировано на розничную торговлю. Он добавил, что доля сахара в таких продуктах, как пастила, зефир, ирис и карамель варьируется в пределах 0,6%. Цены на сахар остаются доступными для индустриальных потребителей, считает Бодин.



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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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