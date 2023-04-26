Компания Wintershall Dea объявила об окончательном уходе из России

Глава немецкой нефтегазовой компания Wintershall Dea Марио Мерена заявил, что руководством было принято решение покинуть Россию, сообщает РБК.

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Он отметил, что не видит каких-либо перспектив энергетического сотрудничества с российской стороной.

По его словам, офис в Санкт-Петербурге будет закрыт, персонал сокращён. Кроме того, руководство рассматривает разные варианты ухода с российского рынка и продажи активов.

Мерена назвал процесс выхода сложным. Он утверждает, что российские власти постоянно создают различные барьеры.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что иностранные компании, ушедшие с российского рынка, не боролись за свои интересы, сообщает RT.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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