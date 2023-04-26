Компания Wintershall Dea объявила об окончательном уходе из России
Глава немецкой нефтегазовой компания Wintershall Dea Марио Мерена заявил, что руководством было принято решение покинуть Россию, сообщает РБК.
Он отметил, что не видит каких-либо перспектив энергетического сотрудничества с российской стороной.
По его словам, офис в Санкт-Петербурге будет закрыт, персонал сокращён. Кроме того, руководство рассматривает разные варианты ухода с российского рынка и продажи активов.
Мерена назвал процесс выхода сложным. Он утверждает, что российские власти постоянно создают различные барьеры.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что иностранные компании, ушедшие с российского рынка, не боролись за свои интересы, сообщает RT.
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