Компания Duracell объявила об уходе из России
Компания Duracell направила своим корпоративным клиентам письмо с информацией об уходе с российского рынка, сообщает Telegram-канал Mash.
В документе говорится, что решение о ликвидации бизнеса приняли акционеры компании. В одностороннем порядке расторгаются договоры, прекращает поставки продукции, но при этом компания обязуется выполнить максимально обязательства перед клиентами, потому что на складах еще продукция.
Ранее стало известно, что зарубежные бренды в непродовольственной рознице, свернувшие или временно приостановившие бизнес в России из-за спецоперации на Украине, потеряли в общей сложности до двух миллиардов долларов.
Президент Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич заявил в беседе с Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что 80% иностранных компаний продолжают работать в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru