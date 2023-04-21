Компания Duracell объявила об уходе из России

Компания Duracell направила своим корпоративным клиентам письмо с информацией об уходе с российского рынка, сообщает Telegram-канал Mash.

В документе говорится, что решение о ликвидации бизнеса приняли акционеры компании. В одностороннем порядке расторгаются договоры, прекращает поставки продукции, но при этом компания обязуется выполнить максимально обязательства перед клиентами, потому что на складах еще продукция.

Ранее стало известно, что зарубежные бренды в непродовольственной рознице, свернувшие или временно приостановившие бизнес в России из-за спецоперации на Украине, потеряли в общей сложности до двух миллиардов долларов.

Президент Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич заявил в беседе с Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что 80% иностранных компаний продолжают работать в России.



