Компания «Фольксваген» объявила об остановке производства автомобилей в РФ

В сообщении говорится, что решение было принято из-за ситуации на Украине, выпуск автомобилей в Калуге и Нижнем Новгороде останавливается «до дальнейшего уведомления», сотрудникам выплатят компенсации.

Также Volkswagen объявил о прекращении экспортных поставок транспортных средств в Россию.

Ранее об остановке поставок автомобилей и запчастей в Россию объявили японские марки Honda и Mazda, сообщает журнал «Профиль».