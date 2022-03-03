Компания «Фольксваген» объявила об остановке производства автомобилей в РФ
Немецкий концерн Volkswagen Group объявил об остановке производства автомобилей в России, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
В сообщении говорится, что решение было принято из-за ситуации на Украине, выпуск автомобилей в Калуге и Нижнем Новгороде останавливается «до дальнейшего уведомления», сотрудникам выплатят компенсации.
Также Volkswagen объявил о прекращении экспортных поставок транспортных средств в Россию.
Ранее об остановке поставок автомобилей и запчастей в Россию объявили японские марки Honda и Mazda, сообщает журнал «Профиль».
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