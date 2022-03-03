Компания «Фольксваген» объявила об остановке производства автомобилей в РФ

Немецкий концерн Volkswagen Group объявил об остановке производства автомобилей в России, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Mercedes приостановил экспорт и производство в России

В сообщении говорится, что решение было принято из-за ситуации на Украине, выпуск автомобилей в Калуге и Нижнем Новгороде останавливается «до дальнейшего уведомления», сотрудникам выплатят компенсации.

Также Volkswagen объявил о прекращении экспортных поставок транспортных средств в Россию.

Ранее об остановке поставок автомобилей и запчастей в Россию объявили японские марки Honda и Mazda, сообщает журнал «Профиль».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияПроизводствоАвтомобилиVolkswagen
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры