Компания Viola подала в суд на ФАС из-за йогуртов конкурента

Производитель молочной продукции хочет признать недействительным некое решение Амурского управления ФАС. В качестве третьего лица указан «Хладокомбинат Партнер», производящий молочную продукцию «Фермерское подворье». Известно, что в 2023 году Viola обращалась в управление ФАС по региону с жалобой на конкурента, начавшего выпускать йогурты в упаковке с копирующим ее продукты дизайном.

Как сообщили РБК в пресс-службе компании Viola, поводом для иска стал отказ УФАС в возбуждении дела против хладокомбината. Организация настаивает, что линейки густых йогуртов двух производителей имеют идентичные «внешние характеристики упаковок». При этом соответствующие продукты Viola появились в продаже в 2019 году, а упаковку «Фермерского подворья» обновили «совсем недавно». Антимонопольная служба решила не заводить дело о недобросовестной конкуренции, однако Viola продолжит «защищать свои интересы».

