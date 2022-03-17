Компания Qualcomm приостановила продажи в России
Американская компания-производитель полупроводников Qualcomm приостановила продажи в России из-за ситуации на Украине. Об этом заявил старший вице-президент предприятия по связям с государственными органами Нейт Тиббитс.
По его словам, компания призвала к мирному урегулированию «агрессии на Украине».
«Мы пожертвовали средства организациям, оказывающим помощь украинскому народу, и одобряем взносы сотрудников. Мы поддерживаем санкции и соблюдаем законы США, поэтому не продаем продукцию российским компаниям», — написал Тиббитс в Twitter.
Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обвинил Qualcomm в том, что производитель продолжает операции на территории России и косвенно поддерживает РФ.
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