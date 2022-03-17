Компания Qualcomm приостановила продажи в России

По его словам, компания призвала к мирному урегулированию «агрессии на Украине».

«Мы пожертвовали средства организациям, оказывающим помощь украинскому народу, и одобряем взносы сотрудников. Мы поддерживаем санкции и соблюдаем законы США, поэтому не продаем продукцию российским компаниям», — написал Тиббитс в Twitter.

Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обвинил Qualcomm в том, что производитель продолжает операции на территории России и косвенно поддерживает РФ.

