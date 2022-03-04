Компания-оператор «Северного потока - 2» подала на банкротство
4 марта 202214:12
Компания Nord Steam 2 AG, являющаяся оператором проекта «Северный поток - 2», подала на банкротство, сообщает пресс-служба компании.
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4 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru