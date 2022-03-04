Компания-оператор «Северного потока - 2» подала на банкротство

Компания Nord Steam 2 AG, являющаяся оператором проекта «Северный поток - 2», подала на банкротство, сообщает пресс-служба компании.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводБизнесБанкротствоСеверный Поток-2
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