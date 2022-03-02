Оператор «Северного потока 2» опроверг данные о банкротстве
Компания - оператор проекта «Северный поток 2» Nord Stream 2 AG опровергла информацию о том, что якобы приступила к процедуре банкротства. Там уточнили, что на сегодня Nord Stream 2 AG только поставил в известность местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом из-за санкций со стороны Вашингтона. Всего в компании было занято 106 человек сотрудников.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее распорядился прервать процедуру сертификации трубопровода на фоне геополитического кризиса вокруг Украины. После США внесли оператора проекта российского «Газпрома» в санкционный список.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил сегодня позицию Кремля, которая заключается в надежде на завершение «истерии» вокруг газопровода «Северный поток — 2». Он констатировал, что вся инфраструктура этого проекта уже готова и никуда не денется.
По мнению Пескова, на стороне проекта стоят «здравый смысл и экономическая целесообразность». Однако, по его словам, эти составляющие сейчас находятся в затмении под «истерическими» действиями Европы.
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