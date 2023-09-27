Криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России

«С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены», — указали в Binance.

Новых пользователей, которые верифицировали персональные данные, частично перенаправят на платформу CommEX.

Биржа Binance намерена в течение следующих нескольких месяцев закрыть биржевые сервисы и другие бизнес-направления в РФ. Компания будет прилагать все усилия для обеспечения «бесперебойного взаимодействия с пользователем» во время перехода.

Ранее Binance ввела запрет для пользователей из России на обмен цифровых токенов на любую валюту, кроме российского рубля, напоминает RT. СМИ сообщали, что биржа пересматривала бизнес в стране и допускала полный уход из РФ.

