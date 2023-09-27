Криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России
Криптовалютная биржа Binance полностью прекратит деятельность в России и продаст бизнес в РФ компании CommEX. Об этом сообщается в блоге площадки.
«С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены», — указали в Binance.
Новых пользователей, которые верифицировали персональные данные, частично перенаправят на платформу CommEX.
Биржа Binance намерена в течение следующих нескольких месяцев закрыть биржевые сервисы и другие бизнес-направления в РФ. Компания будет прилагать все усилия для обеспечения «бесперебойного взаимодействия с пользователем» во время перехода.
Ранее Binance ввела запрет для пользователей из России на обмен цифровых токенов на любую валюту, кроме российского рубля, напоминает RT. СМИ сообщали, что биржа пересматривала бизнес в стране и допускала полный уход из РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru