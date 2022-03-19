LG Electronics приостановит поставки в Россию

Производитель электроники и бытовой техники LG Electronics приостановит все поставки в Россию. Сообщение об этом опубликовано на сайте корейской компании.

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«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации», — отмечается в заявлении.

Компания подчеркивает, что «глубоко обеспокоена» здоровьем и безопасностью всех людей и «привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи». О какой ситуации идет речь, производитель не уточняет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоставкикомпанияРоссия
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