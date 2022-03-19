LG Electronics приостановит поставки в Россию

«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации», — отмечается в заявлении.

Компания подчеркивает, что «глубоко обеспокоена» здоровьем и безопасностью всех людей и «привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи». О какой ситуации идет речь, производитель не уточняет.

