LG Electronics приостановит поставки в Россию
Производитель электроники и бытовой техники LG Electronics приостановит все поставки в Россию. Сообщение об этом опубликовано на сайте корейской компании.
«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации», — отмечается в заявлении.
Компания подчеркивает, что «глубоко обеспокоена» здоровьем и безопасностью всех людей и «привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи». О какой ситуации идет речь, производитель не уточняет.
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