Компания «Лукойл» закрыла сделку по продаже НПЗ в Италии

«Litasco S.A., 100% дочернее общество Группы «Лукойл», и G.O.I. Energy S.r.l. закрыли сделку по продаже Isab S.r.l.»? - говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что G.O.I. Energy были выполнены все отлагательные условия, в том числе были получены необходимые разрешения со стороны итальянских властей.

Ранее Европарламент (ЕП) призвал страны Евросоюза (ЕС) внести санкционный список против России запрет на работу в Европе российским компаниям, в том числе, «Лукойлу» и Росатому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

