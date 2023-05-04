Компания «Лукойл» закрыла сделку по продаже НПЗ в Италии
Компания «Лукойл» объявила о закрытии сделки по продаже нефтеперерабатывающего завода Isab S.r.l. (Сицилия, Италия) компании G.O.I. Energy.
«Litasco S.A., 100% дочернее общество Группы «Лукойл», и G.O.I. Energy S.r.l. закрыли сделку по продаже Isab S.r.l.»? - говорится в заявлении пресс-службы.
Отмечается, что G.O.I. Energy были выполнены все отлагательные условия, в том числе были получены необходимые разрешения со стороны итальянских властей.
Ранее Европарламент (ЕП) призвал страны Евросоюза (ЕС) внести санкционный список против России запрет на работу в Европе российским компаниям, в том числе, «Лукойлу» и Росатому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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