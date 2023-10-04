Компания Huyndai опровергла закрытие бизнеса в России
4 октября 202318:57
Южнокорейская компания Hyundai опровергла появившиеся в СМИ сообщения об её уходе с российского рынка, пишут «Известия».
В официальном представительстве автопроизводителя отметили, что дилерские и сервисные центры марки в РФ работают в штатном режиме.
«Обслуживание автомобилей и выполнение гарантийных обязательств осуществляется согласно регламенту», - указали в компании.
Ранее компания «КИА Россия и СНГ» также опровергла появившуюся в СМИ информацию о закрытии бизнеса в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru