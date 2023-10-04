Компания Huyndai опровергла закрытие бизнеса в России

Южнокорейская компания Hyundai опровергла появившиеся в СМИ сообщения об её уходе с российского рынка, пишут «Известия».

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В официальном представительстве автопроизводителя отметили, что дилерские и сервисные центры марки в РФ работают в штатном режиме.

«Обслуживание автомобилей и выполнение гарантийных обязательств осуществляется согласно регламенту», - указали в компании.

Ранее компания «КИА Россия и СНГ» также опровергла появившуюся в СМИ информацию о закрытии бизнеса в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
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