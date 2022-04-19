Компания Henkel объявила о прекращении бизнеса в России

В пресс-службе производителя отметили, что будут тесно сотрудничать со своими командами в России, 2500 сотрудников продолжат получать зарплату.

«Мы оказываем обширную поддержку нашим сотрудникам и людям в Украине и соседних странах, предлагая финансовую поддержку, а также продукты питания», - подчеркнул генеральный директор Henkel Карстен Кнобель.

Он добавил, что «ожидаемые финансовые последствия запланированного выхода Henkel из России в настоящее время не поддаются количественной оценке».

Ранее компания Reckitt Benckiser, владеющая такими брендами, как Nurofen, Strepsils и Durex, запустила процесс передачи бизнеса в России, сообщает RT.