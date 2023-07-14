VdF: Миру грозит дефицит апельсинового сока в 2023 году

В этом году во всем мире может начаться дефицит апельсинового сока из-за нехватки концентрата, сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ссылаясь на директора Ассоциации производителей фруктовых соков Германии (VdF) Клауса Хайтлингера.

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По его словам, такая ситуация сложилась из-за плохого урожая в Бразилии, которая является основным поставщиком апельсинового концентрата.

В Соединенных Штатах также наблюдается проблема с урожаем цитрусовых. Причиной того стали ураганы и болезни растений.Эти же факторы стали причиной плохого урожая апельсинов в Мексике и Испании.

Уточняется, что цена одного фунта (453 граммов) апельсинов из-за неурожая за последний год взлетела с 2,02 до 2,73 долларов, а в мае и вовсе составила 2,94 доллара. Между тем, в начале прошлого года апельсиновый концентрат стоил около 1,42 доллара, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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