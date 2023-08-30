СМИ: В России ожидается дефицит лапши «Доширак»

Ранее сообщалось, что отток мигрантов после ослабления рубля приводит к нехватке рабочих на крупных агропредприятиях. На некоторых предприятиях нехватка специалистов оценивается в 25–30%. В России нужно ввести обязательную практику на сельскохозяйственных работах для студентов на фоне оттока мигрантов, заявил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин в беседе с «Радиоточкой НСН». По его словам, трудовые мигранты теперь нацелены получить работу в Евросоюзе.

Со своей стороны, глава Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв отметил, что дефицит кадров связан с низким уровнем оплаты труда.

