Назван вероятный покупатель российских активов Danone

Отмечается, что активы Danone в РФ может приобрести компания «Эконива», владельцем которой является Штефан Дюрр.

Для этого французы создадут в ОАЭ дочернее предприятие, которой перейдут 80% акций российского подразделения. Оставшиеся 20% Danone оставит себе.

Как сообщает «Радиоточка НСН», о намерении уйти из РФ французская компания объявила в октябре 2022 года. Стоимость российского подразделения оценивали в миллиард евро.

