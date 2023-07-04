Назван вероятный покупатель российских активов Danone
Французская компания Danone нашла возможного покупателя на свои российские активы, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на источники.
Отмечается, что активы Danone в РФ может приобрести компания «Эконива», владельцем которой является Штефан Дюрр.
Для этого французы создадут в ОАЭ дочернее предприятие, которой перейдут 80% акций российского подразделения. Оставшиеся 20% Danone оставит себе.
Как сообщает «Радиоточка НСН», о намерении уйти из РФ французская компания объявила в октябре 2022 года. Стоимость российского подразделения оценивали в миллиард евро.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru