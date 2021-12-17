Компания Абрамовича купила заброшенный стадион в Геленджике

Компания миллиардера Романа Абрамовича Millhouse купила территорию заброшенного стадиона «Спартак» на побережье Черного моря в Геленджике. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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Как отмечает издание, структура Millhouse ООО «Финэстейт Ко» приобрела 100% акций АО «Гавань», которое владело территорией на правах аренды до 2050 года.

Стадион «Спартак» находится в 100 м от Черного моря, его площадь составляет 2,2 га.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтадионРоман Абрамович
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