Компания Абрамовича купила заброшенный стадион в Геленджике
Компания миллиардера Романа Абрамовича Millhouse купила территорию заброшенного стадиона «Спартак» на побережье Черного моря в Геленджике. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Как отмечает издание, структура Millhouse ООО «Финэстейт Ко» приобрела 100% акций АО «Гавань», которое владело территорией на правах аренды до 2050 года.
Стадион «Спартак» находится в 100 м от Черного моря, его площадь составляет 2,2 га.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 486 / сут.
Умерли
294 тыс.+1 133 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 155 / сут.
- Умер старейший Герой Советского Союза 105-летний Василий Мичурин
- Компания Абрамовича купила заброшенный стадион в Геленджике
- «Спартак» назначил Паоло Ваноли главным тренером
- СБУ предупредила о риске отключения отопления из-за дефицита угля
- ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации «Премиум»
- СМИ: В Москве мужчина погиб после удара ножом в драке
- В МЧС ситуацию на угольных шахтах сравнили с курением на пороховой бочке
- «Самая большая угроза»: в G7 оценили омикрон-штамм
- Российские водители смогут «штрафовать» друг друга за нарушение ПДД
- Китай предупредил Японию о последствиях бойкота Олимпиады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru