«Коммерсант»: студии по разработке игр вывозят своих сотрудников из России
Разработчики видеоигр начали вывозить сотрудников из России на фоне введения 21 сентября частичной мобилизации, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в индустрии.
Собеседники издания отмечают, что для этих целей выкупаются целые чартерные рейсы, одна из компаний намерена эвакуировать сразу 100 мужчин с семьями.
Источники утверждают, что две трети сотрудников, а именно художники и дизайнеры, формально не являются IT-специалистами, то есть могут попасть под мобилизацию. Этим пользуются зарубежные студии, которые готовы нанимать бегущих из страны российских разработчиков.
«В зоне риска остаются «те, кто работает в иностранных компаниях, а также все ИП и самозанятые: среди художников и дизайнеров последних очень много», - подчеркнул разработчик платформы PvP.Tools Василий Овчинников.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что объявленная 21 сентября в России частичная мобилизация не затронет сотрудников IT-сектора, предприятий, обеспечивающих связь, работников СМИ и финучреждений, сообщает RT.
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