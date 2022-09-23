Минцифры РФ опубликует список специальностей для отсрочки от мобилизации

Минцифры РФ опубликует список специальностей, подходящих для отсрочки от объявленной частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ведомство опубликует перечень до 26 сентября.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Мобилизация
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