«Коммерсантъ»: Производители поднимут цены на майонез на 5-12%
Производитель соусов «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») уведомил ретейлеров о повышении цен на продукцию с 21 августа. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании.
По данным издания, майонез и часть других соусов подорожают на 5–10%, продукция для ресторанного рынка (в том числе порционные соусы в упаковке по 10 г) - на 8-10%. Рост цен связан с удорожанием основных ингредиентов.
Как отметил источник «Коммерсанта» в крупной торговой сети, о повышении отпускных цен на соусы на 10% также предупредила ГК «Эфко» («Слобода»), а НМЖК («Ряба», Astoria) анонсировала индексацию стоимости на 12%.
Эксперты считают, что удорожание майонеза может быть связано не с ценами на ингредиенты — в частности, подсолнечное масло — а с ростом стоимости упаковки и других материалов производства, пишет Ura.ru.
Между тем Минсельхоз сообщил, что российские производители картофеля понизили цены на продукцию на 23,5%, указывает RT.
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