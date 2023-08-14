«Коммерсантъ»: Производители поднимут цены на майонез на 5-12%

По данным издания, майонез и часть других соусов подорожают на 5–10%, продукция для ресторанного рынка (в том числе порционные соусы в упаковке по 10 г) - на 8-10%. Рост цен связан с удорожанием основных ингредиентов.

Как отметил источник «Коммерсанта» в крупной торговой сети, о повышении отпускных цен на соусы на 10% также предупредила ГК «Эфко» («Слобода»), а НМЖК («Ряба», Astoria) анонсировала индексацию стоимости на 12%.

Эксперты считают, что удорожание майонеза может быть связано не с ценами на ингредиенты — в частности, подсолнечное масло — а с ростом стоимости упаковки и других материалов производства, пишет Ura.ru.

Между тем Минсельхоз сообщил, что российские производители картофеля понизили цены на продукцию на 23,5%, указывает RT.

