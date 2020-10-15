Евросоюз отказался открыть границы для россиян

Евросоюз в очередной раз отказался открывать границы с Россией, сообщает РИА Новости.

Брюссель оставил без изменений список третьих стран, с которыми рекомендовано открыть внешние границы. В настоящее в него входят 11 стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай (при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ).

Список пересматривают каждые две недели. Его составляют с учётом эпидобстановки в стране, принимаемых властями мер по сдерживанию эпидемии, а также по «экономическим и социальным соображениям».

Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что из-за роста случаев заражения коронавирусом, пока невозможно говорить о перспективах открытия границ для российских граждан.

Таким образом, россиянам доступны только четыре европейские страны - Великобритания, Швейцария, Сербия и Белоруссия. Причём для поездки к ближайшим соседям гражданам РФ потребуется справка об отрицательном анализе на коронавирус (на русском, белорусском или английском языках).

