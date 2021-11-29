Китайский инвестор потребовал от Украины возместить $4,5 млрд по делу «Мотор Сич»

Китайская компания Beijing Skyrizon, один из инвесторов компании «Мотор Сич», обратилась в суд Гааги, потребовав от Украины компенсировать 4,5 млрд долларов убытков из-за решения национализировать предприятие.

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«В соответствии с "Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций", которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков», — приводит РИА Новости сообщение Beijing Skyrizon.

Китайские инвесторы обратились в Постоянную палату третейского суда в Гааге из-за «несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет» и «непрерывного применения незаконных мер». Beijing Skyrizon намерена вернуть свои инвестиции в украинское предприятие, которое занимается производством авиационных двигателей.

Инвесторы из КНР в 2019 году выкупили половину акций «Мотор Сич». Однако сделка так и не была оформлена официально, покупку заблокировали власти Украины. В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении «Мотор Сич» в собственность государства, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ЗаводКитайИнвесторыСудУкраина
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