Китайский инвестор потребовал от Украины возместить $4,5 млрд по делу «Мотор Сич»

«В соответствии с "Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций", которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков», — приводит РИА Новости сообщение Beijing Skyrizon.

Китайские инвесторы обратились в Постоянную палату третейского суда в Гааге из-за «несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет» и «непрерывного применения незаконных мер». Beijing Skyrizon намерена вернуть свои инвестиции в украинское предприятие, которое занимается производством авиационных двигателей.

Инвесторы из КНР в 2019 году выкупили половину акций «Мотор Сич». Однако сделка так и не была оформлена официально, покупку заблокировали власти Украины. В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении «Мотор Сич» в собственность государства, напоминает RT.

