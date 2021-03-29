Эксперт предупредил Украину о больших потерях из-за «Мотор Сич»

По мнению ученого, инцидент с предприятием «серьезно подрывает доверие иностранных инвесторов и ухудшит инвестиционный климат на Украине». Как отметил Хун Тао, ситуация может стать толчком к оттоку иностранных инвестиций из страны.

Однако эксперт считает, что в полномасштабном ответе на санкции Киева в против китайских инвесторов пока нет необходимости, поскольку они могли быть введены под внешним давлением, отмечает РИА ФАН.

По словам Хун Тао, из-за оттока заграничных инвестиций и несвоевременного финансирования из западных стран украинские передовые предприятия могут оказаться без производственного капитала и рынка сбыта.

Ученый добавил, что в последние годы сделки часто срываются из-за вмешательства властей, поэтому при приобретении компаний нужно быть осторожнее.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы с 2016 года начали вкладывать деньги в предприятие, сейчас им принадлежит 75% акций компании. Однако сделка заблокирована властями Украины и не оформлена официально.

Суд в Киеве 20 марта арестовал имущество и активы «Мотор Сич», напоминает телеканал «360». Компанию подозревают в диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ, а также в нарушении украинского законодательства в начале приватизации и незаконной концентрации акций.

