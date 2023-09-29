Китайская Helipay начала переговоры по запуску расчетов с Россией

Китайская платежная компания Helipay приступила к переговорам с Россией, сообщает РБК.

Они ведутся с тремя российскими банками, с целью организовать трансграничные расчеты между двумя странами. Helipay нужно, чтобы банк в России предоставил возможность оплаты за товары для клиентов в Китае. Когда это станет возможным, то компания заведет огромную массу предпринимателей, ИП и другие предприятия страны для сотрудничества с Россией.

В настоящее время Китай столкнулся с проблемой в вопросе расчетов с РФ. Платежи за автомобили, например, могут доходить месяцами.

Ранее стало известно, что Кабмин и Центробанк подготовили план запуска расчетов на базе блокчейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

