Кабмин и Центробанк подготовили план запуска расчетов на базе блокчейна

Правительство и Банк России подготовили пошаговый план для запуска трансграничных расчетов на базе блокчейна с использованием цифровых активов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Работаем над запуском трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн с использованием цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. Правительством в координации с Банком России подготовлен пошаговый план по созданию такой системы», — цитирует главу правительства РИА Новости.

Премьер добавил, что в рамках плана проанализируют правовые и технические аспекты нововведения.

Ранее Центробанк и Московская биржа объявили о введении дополнительных мер для сглаживания ценовых колебаний на рынке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлокчейнЦентробанкПравительство РоссииМихаил Мишустин

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