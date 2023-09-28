Кабмин и Центробанк подготовили план запуска расчетов на базе блокчейна
Правительство и Банк России подготовили пошаговый план для запуска трансграничных расчетов на базе блокчейна с использованием цифровых активов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Работаем над запуском трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн с использованием цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. Правительством в координации с Банком России подготовлен пошаговый план по созданию такой системы», — цитирует главу правительства РИА Новости.
Премьер добавил, что в рамках плана проанализируют правовые и технические аспекты нововведения.
Ранее Центробанк и Московская биржа объявили о введении дополнительных мер для сглаживания ценовых колебаний на рынке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru