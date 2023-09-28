Кабмин и Центробанк подготовили план запуска расчетов на базе блокчейна

«Работаем над запуском трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн с использованием цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. Правительством в координации с Банком России подготовлен пошаговый план по созданию такой системы», — цитирует главу правительства РИА Новости.

Премьер добавил, что в рамках плана проанализируют правовые и технические аспекты нововведения.

Ранее Центробанк и Московская биржа объявили о введении дополнительных мер для сглаживания ценовых колебаний на рынке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

