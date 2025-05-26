Кинотеатр «Художественный» и Kion покажут культовое кино под открытым небом
Кинотеатр «Художественный» совместно с онлайн-кинотеатром Kion открыл новый сезон летнего кинотеатра под открытым небом, сообщила пресс-служба стриминга.
В программе Summer Cinema by Kion представлено знаковое кино Дэвида Линча «Голова-ластик», фильм Сергея Соловьева «Асса» и драма Вонга Кар Вая «Любовное настроение».
Помимо прочего во дворе бара «Стрелка зрителям также покажут сразу два фильма с российским актером Юрой Борисовым, получившим номинацию на премию «Оскар». Среди фильмов программы драмеди «Анора» и драматический триллер «Кончится лето». Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
Ранее сообщалось, что в российском прокате представят фильм «Умри, моя любовь» с Дженифер Лоуренс и Роберт Паттинсон, показанный в рамках Каннского кинофестиваля, напоминает «Радиоточка НСН».
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