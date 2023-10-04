Kia опровергла свой уход из России
Компания «КИА Россия и СНГ» опровергла появившуюся в СМИ информацию о закрытии бизнеса в РФ до Нового года, сообщает RT.
Отмечается, что подобные сообщения не соответствуют действительности.
«Компания «КИА Россия и СНГ» продолжает свою деятельность, а также работу дилерских центров и сервисных зон. Обслуживание авто и гарантийных обязательств — согласно регламенту», — указали в представительстве марки.
Ранее в российских СМИ появилась информация, что автопроизводители Kia и Huyndai намерены полностью закрыть свой бизнес в РФ до конца 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru