Kia опровергла свой уход из России

Компания «КИА Россия и СНГ» опровергла появившуюся в СМИ информацию о закрытии бизнеса в РФ до Нового года, сообщает RT.

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Отмечается, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

«Компания «КИА Россия и СНГ» продолжает свою деятельность, а также работу дилерских центров и сервисных зон. Обслуживание авто и гарантийных обязательств — согласно регламенту», — указали в представительстве марки.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что автопроизводители Kia и Huyndai намерены полностью закрыть свой бизнес в РФ до конца 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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