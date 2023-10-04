Kia опровергла свой уход из России

Отмечается, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

«Компания «КИА Россия и СНГ» продолжает свою деятельность, а также работу дилерских центров и сервисных зон. Обслуживание авто и гарантийных обязательств — согласно регламенту», — указали в представительстве марки.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что автопроизводители Kia и Huyndai намерены полностью закрыть свой бизнес в РФ до конца 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

