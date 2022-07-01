Кеды Converse «уходят» с российского рынка

Американский бренд спортивной обуви Converse покидает российский рынок, сообщает телеканал «360».

СМИ: Tetra Pak уходит из России

Сайт компании перестанет работать в стране со следующей недели. При этом работникам запрещено официально объявлять о прекращении деятельности компании в стране.

Ранее о намерении уйти с российского рынка объявила компания Nike, которой с 2003 года принадлежит Converse. Фирма полностью уходит из страны.

Ранее стало известно, что Adidas не планирует возвращаться в Россию.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Бизнес
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