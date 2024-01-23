Калининградская структура стала новым владельцем юрлица «Яндекса» в России

Отмечается, что МКАО зарегистрировано в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область) 26 декабря 2023 года. Регистрация нового юрлица является одной из процедур подготовки к реструктуризации бизнеса.

МКАО «Яндекс» стало владельцем 99,999% в ООО «Яндекс» 22 января 2024 года.

Ранее потенциальные инвесторы в российский бизнес «Яндекса», включая Владимира Потанина (владеет пакетами акций ГМК «Норильский никель») и Вагита Алекперова (акционер «Лукойла»), выступили против выделения 5% акций экс-председателю Счетной палаты Алексею Кудрину.

