Калининградская структура стала новым владельцем юрлица «Яндекса» в России
Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс» стало владельцем главного юридического лица «Яндекса» в России вместо Yandex N.V. Соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ.
Отмечается, что МКАО зарегистрировано в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область) 26 декабря 2023 года. Регистрация нового юрлица является одной из процедур подготовки к реструктуризации бизнеса.
МКАО «Яндекс» стало владельцем 99,999% в ООО «Яндекс» 22 января 2024 года.
Ранее потенциальные инвесторы в российский бизнес «Яндекса», включая Владимира Потанина (владеет пакетами акций ГМК «Норильский никель») и Вагита Алекперова (акционер «Лукойла»), выступили против выделения 5% акций экс-председателю Счетной палаты Алексею Кудрину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru