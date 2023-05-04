Непростая сделка: Зачем Потанин и Мордашов борются за «неприбыльный Яндекс»
Аналитик «Финам» Леонид Делицын заявил НСН, что традиционный бизнес нацелен на высокие технологии с целью диверсификации активов, прибыль «Яндекса» не привлекает миллиардеров.
Миллиардеры из традиционного бизнеса заинтересованы в «Яндексе», так как хотят диверсифицировать свои активы и закрепиться на рынке высоких технологий, заявил аналитик «Финам» Леонид Делицын в беседе с НСН.
В ближайшее время должны определиться новые владельцы «Яндекса», сообщают СМИ. Поучаствовать в покупке контрольного пакета акций «Яндекса» намерены совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, империя Владимира Потанина, а также Роман Абрамович. Делицын рассказал, кто из миллиардеров больше всех заинтересован в сделке.
«Вероятно, это будет не очень простая сделка, потому что основатель компании, несмотря на почти контролирующую долю в акционерном собрании, обладает довольно небольшой экономической долей – всего 8%. Интерес к покупке должны проявить те, кто хотел бы управлять «Яндексом», определять его будущее, не имея большой доли в его доходах и дивидендах. По меркам наших традиционных компаний выручка «Яндекс» не очень высока, а прибыль – тем более. Интерес со стороны сырьевого бизнеса, металлургического и так далее объясняется тем, что все заинтересованы в том, чтобы диверсифицировать свои активы», - объяснил он.
По его словам, в большей степени заинтересуются «Яндексом» миллиардеры, которые уже активно вкладываются в сферу новых технологий и интернета.
«Наибольший интерес к покупке проявят те, кто уже развивает свои собственные IT-бизнесы или бизнесы в сфере электронной коммерции. Например, владелец «Северстали» Алексей Мордашов был активным инвестором сервисов «Утконос», а также в сфере онлайн-образования. Структуры Потанина много экспериментируют сейчас с блокчейном, с цифровыми активами. Они тоже могут попытаться извлечь синергию. Я не думаю, что контроль над «Яндексом» получит одна структура. Это будет консорциум из крупных предприятий, каждый получит по 1-2%, если речь идет об экономической доли», - рассказал собеседник НСН.
21 апреля «Яндекс» полностью выкупил у Uber её долю в совместном бизнесе, сообщает пресс-служба компании. Таким образом, «Яндекс» стал единственным владельцем группы «Яндекс Такси», в которую помимо сервиса заказа такси входят каршеринг и аренда самокатов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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