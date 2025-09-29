Фон дер Ляйен заявила, что «двери в ЕС открыты» для Молдавии
29 сентября 202514:02
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своих соцсетях поздравила Молдавию с результатами парламентских выборов.
Она отметила, что двери Евросоюза открыты для республики.
«Ваш выбор понятен: Европа. Демократия. Свобода... Мы будем с вами на каждом этапе пути», - написала фон дер Ляйен.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что оппозиция в республике опротестовала результаты парламентских выборов, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гинеколог Милютина: Женщины стали чаще обращаться за донорской спермой
- Член Общественной палаты заявил о тренде на переезд в село
- Путин подписал указ об осеннем призыве 2025 года
- Генерал Бижев: Трамп не рискнет поставлять Украине дальнобойные «Томагавки»
- ЕК не планирует конфисковывать российские активы для кредита Украине
- Гинеколог Милютина: Каждая пятая пара страдает бесплодием
- В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ
- Гинеколог Милютина: В 40 лет у 20% женщин начнется климакс
- Фон дер Ляйен заявила, что «двери в ЕС открыты» для Молдавии
- Сенатор Гибатдинов призвал гасить ипотеку за четвертого ребенка
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru