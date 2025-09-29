Фон дер Ляйен заявила, что «двери в ЕС открыты» для Молдавии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своих соцсетях поздравила Молдавию с результатами парламентских выборов.

«Украденное» голосование: Партия Санду сохранила большинство в Молдавии

Она отметила, что двери Евросоюза открыты для республики.

«Ваш выбор понятен: Европа. Демократия. Свобода... Мы будем с вами на каждом этапе пути», - написала фон дер Ляйен.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что оппозиция в республике опротестовала результаты парламентских выборов, пишут «Известия».

ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
