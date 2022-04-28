Japan Tobacco допустила продажу своего бизнеса в России
Японская корпорация Japan Tobacco допускает вариант продажи своего бизнеса в России из-за ситуации вокруг Украины и связанных с этим сложностей в работе. Об этом говорится в заявлении компании.
Один из крупнейших мировых производителей сигарет приостановил новые инвестиции и маркетинговые мероприятия в РФ после начала специальной военной операции на Украине.
«Однако, учитывая все более сложные условия ведения бизнеса и вероятность возникновения значительных препятствий для стабильной и устойчивой деятельности нашей компании, мы решили рассмотреть варианты управления табачным бизнесом на российском рынке, включая отделение бизнеса от управления JT Group», — цитирует ТАСС заявление компании.
Japan Tobacco владеет в России четырьмя заводами, в том числе двумя фабриками готовой продукции в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Ранее стало известно, что британская табачная компания Imperial Brands прекратит работу в России и уже передала бизнес местным инвесторам, напоминает РИА ФАН.
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