Итальянские власти потребовали от банка UniCredit уйти из России

Кроме того, руководство страны потребовало от банка поддерживать стабильную ставку между депозитами и кредитами и продолжать финансирование проектов. Заседание кабмина планируется провести 18 апреля, поэтому решение по сделке могут принять уже на текущей неделе.

UniCredit стал одним из немногих банков, не покинувших Россию после начала спецоперации. Как отметил гендиректор банка Андреа Орчел, он не желает причинять ущерб акционерам, не проведя справедливую оценку активов. Решение UniCredit не изменили даже призывы сократить бизнес в России со стороны Европейского центрального банка.

Ранее Орчел заявил, что урегулирование конфликта на Украине позволит итальянской банковской группе UniCredit на лучших условиях продать свои активы в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

