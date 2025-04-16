Итальянские власти потребовали от банка UniCredit уйти из России

Итальянские власти потребовали, чтобы интернет-банк UniCredit ушел из России. Об этом сообщила газета Il Messaggero.

Отмечается, что это необходимо в рамках поглощения UniCredit своего конкурента Banco BPM. Эту покупку могут не одобрить, если кредитная организация проигнорирует требования властей.

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Кроме того, руководство страны потребовало от банка поддерживать стабильную ставку между депозитами и кредитами и продолжать финансирование проектов. Заседание кабмина планируется провести 18 апреля, поэтому решение по сделке могут принять уже на текущей неделе.

UniCredit стал одним из немногих банков, не покинувших Россию после начала спецоперации. Как отметил гендиректор банка Андреа Орчел, он не желает причинять ущерб акционерам, не проведя справедливую оценку активов. Решение UniCredit не изменили даже призывы сократить бизнес в России со стороны Европейского центрального банка.

Ранее Орчел заявил, что урегулирование конфликта на Украине позволит итальянской банковской группе UniCredit на лучших условиях продать свои активы в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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