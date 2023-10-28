Исследование: Россияне совершают 60% покупок онлайн

Кредитная организация изучила данные своей эквайринговой сети — одной из крупнейших в России — по количеству и средним чекам покупок в январе-сентябре текущего и прошлого годов.

«На долю e-comm в общем количестве покупок с января по сентябрь 2023 года пришлось 60%, тогда как на офлайн-платежи - 40%», — говорится в исследовании.

Средний чек одной онлайн-покупки составил 1 129 рублей, в офлайне — 1 429 рублей. По данным банка, чаще всего россияне покупают в интернете одежду или обувь (средний чек 1 130 рублей), билеты в музеи и на выставки (121 рубль), а также оплачивают заказы в супермаркетах (352 рубля).

В число самых популярных категорий трат в зависимости от количества покупок в офлайне в 2023 году вошли супермаркеты со средней суммой транзакции 428 рублей, фастфуд (337 рублей) и рестораны (1 690 рублей).

Между тем клинический психолог Станислав Самбурский назвал зависимость от маркетплейсов новым психическим расстройством, сравнимым с наркотической или игровой зависимостью, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

