Исследование: россияне набрали рекордные долги по кредиткам

Количество кредитных карт у граждан России по итогам апреля текущего года подходит к рекордным 40 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Банки в два раза реже стали выдавать россиянам кредитные карты

При этом общий объем задолженности по кредиткам второй месяц подряд держится выше 1 трлн рублей. Количество «пластика» растет уже шестой месяц подряд.

По словам экспертов, рост объема карт в обращении, прежде всего, связан ростом спроса на данный вид банковского кредитования и активностью кредиторов. Если ещё несколько лет назад у среднестатистического потребителя банковских услуг число карт в кошельке составляло 1-1,2, то в настоящее время этот показатель увеличился до 1,5-1,7 карты.

Цифровой рубль – смерть всем кредитным картам. С таким заявлением в пресс-центре НСН выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

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ФОТО: pixabay.com//Steve Buissinne
ТЕГИ:КредитыБанковские Карты
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