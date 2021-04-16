В Госдуме рассказали об «убийце» кредитных карт
Цифровой рубль – смерть всем кредитным картам. С таким заявлением в пресс-центре НСН выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.
«Кредитные карты – это уже вчерашний день. Сейчас уже не только ЦБ России, но и многие другие Центробанки говорят о цифровых деньгах. Понятно, что если будут внедрены цифровые деньги, а наш ЦБ предполагает их внедрить в 2022 году, то это смерть всем кредитным картам. Это совсем другая технология. Карты уходят в прошлое, давайте не будем за них цепляться» - отметил парламентарий.
Ранее он заявил, что идея создания российского SWIFT кажется ему полнейшим абсурдом.
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