Исследование: быстрее всех миллион рублей могут накопить жители Чукотки и ЯНАО
Жителям большинства регионов России требуется более 20 лет, чтобы накопить один миллион рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на свое исследование.
Быстрее других смогут накопить миллион рублей жители Чукотки. Это единственный регион, где копить такую сумму нужно менее восьми лет (7,8 года). На втором месте - ЯНАО (8,6 года). По словам экспертов, данные регионы отличаются высокими зарплатами в добывающих отраслях, которые во многом являются компенсационными за суровые условия жизни. Замыкает тройку Ненецкий автономный округ (9,8 года).
Москва занимает пятое место с результатом 11 лет. Замыкает первую десятку Мурманская область (13,4 года).
Основной показатель, по которому ранжировались регионы — количество лет, необходимых для накопления миллиона рублей работником со среднестатистической зарплатой.
Ранее Росстат опубликовал данные по инфляции в России, согласно которым рост цен в стране побил рекорд пятилетней давности.
Отмечается, что в июне текущего года рост цен ускорился до 6,5 % по сравнению с июнем прошлого года.
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