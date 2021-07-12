Исследование: быстрее всех миллион рублей могут накопить жители Чукотки и ЯНАО

Быстрее других смогут накопить миллион рублей жители Чукотки. Это единственный регион, где копить такую сумму нужно менее восьми лет (7,8 года). На втором месте - ЯНАО (8,6 года). По словам экспертов, данные регионы отличаются высокими зарплатами в добывающих отраслях, которые во многом являются компенсационными за суровые условия жизни. Замыкает тройку Ненецкий автономный округ (9,8 года).

Москва занимает пятое место с результатом 11 лет. Замыкает первую десятку Мурманская область (13,4 года).

Основной показатель, по которому ранжировались регионы — количество лет, необходимых для накопления миллиона рублей работником со среднестатистической зарплатой.

Ранее Росстат опубликовал данные по инфляции в России, согласно которым рост цен в стране побил рекорд пятилетней давности.

Отмечается, что в июне текущего года рост цен ускорился до 6,5 % по сравнению с июнем прошлого года.

