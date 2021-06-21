Глава ЦБ предупредила об опасности инвестирования в криптоактивы

Самой опасной стратегией инвестирования являются спекулятивные криптоактивы. Об этом «Комсомольской правде» рассказала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, потери от вложения средств в криптоактивы могут быть колоссальными из-за резкого изменения цены активов.

Она также подчеркнула, что в целом на валютном рынке очень легко потерять деньги, чем их заработать, поэтому копить необходимо в той валюте, в какой планируется осуществлять платежи, потому что предсказать курс сложно.

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Набиуллина отметила, что банковские депозиты можно считать одной из лучших стратегий сбережений, так как на данный момент повышение ставки приведет и к повышению ставок по депозитам.

Ранее Банк России принял решение снова повысить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта - до 5,5% годовых. В сообщении регулятора говорится, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось, а инфляция складывается выше прогнозов.

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ФОТО: Виталий Белоусов/РИА Новости
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