Глава ЦБ предупредила об опасности инвестирования в криптоактивы

Самой опасной стратегией инвестирования являются спекулятивные криптоактивы. Об этом «Комсомольской правде» рассказала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, потери от вложения средств в криптоактивы могут быть колоссальными из-за резкого изменения цены активов.

Она также подчеркнула, что в целом на валютном рынке очень легко потерять деньги, чем их заработать, поэтому копить необходимо в той валюте, в какой планируется осуществлять платежи, потому что предсказать курс сложно.