При этом 25% респондентов готовы использовать его для переводов, 21% – для оплаты услуг, а 16% – для повседневных покупок. Еще 7% использовали бы цифровые рубли для оплаты поездок и командировочных расходов. 2% выбрали бы цифровой рубль для получения зарплаты или других выплат.

Главный бухгалтер онлайн-сервиса для организации командировк Smartway Ирина Титова подчеркнула, что цифровой рубль имеет много преимуществ и для бизнеса, включая возможность сделать расчеты более прозрачными. В командировках, например, это особенно актуально: если расходы на транспорт, проживание, питание или другие услуги оплачиваются в цифровых рублях, компании будет проще отслеживать движение средств и сопоставлять платежи с конкретной поездкой.

В России с сентября стартовало массовое внедрение цифрового рубля - новой формы валюты в дополнение к наличной и безналичной. Как заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН, цифровой рубль – только средство расчета, сбережения в такой валюте исключаются.

