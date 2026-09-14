Не для зарплаты: Только 19% россиян знают, как пользоваться цифровым рублем
Цифровой рубль постепенно становится частью российской финансовой системы, однако только 19% россиян хорошо знают, что такое цифровой рубль и понимают, как им пользоваться. Такие данные НСН представили в онлайн-сервисе для организации командировок Smartway после проведенного опроса.
Так, 32% опрошенных только слышали название «цифровой рубль», но не указали, что знают подробности. Еще 27% что-то слышали о цифровом рубле, однако не знают деталей. Каждый пятый респондент (21%) впервые услышал о нем именно в рамках исследования.
При этом 25% респондентов готовы использовать его для переводов, 21% – для оплаты услуг, а 16% – для повседневных покупок. Еще 7% использовали бы цифровые рубли для оплаты поездок и командировочных расходов. 2% выбрали бы цифровой рубль для получения зарплаты или других выплат.
Главный бухгалтер онлайн-сервиса для организации командировк Smartway Ирина Титова подчеркнула, что цифровой рубль имеет много преимуществ и для бизнеса, включая возможность сделать расчеты более прозрачными. В командировках, например, это особенно актуально: если расходы на транспорт, проживание, питание или другие услуги оплачиваются в цифровых рублях, компании будет проще отслеживать движение средств и сопоставлять платежи с конкретной поездкой.
В России с сентября стартовало массовое внедрение цифрового рубля - новой формы валюты в дополнение к наличной и безналичной. Как заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН, цифровой рубль – только средство расчета, сбережения в такой валюте исключаются.
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