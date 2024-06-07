Инвестпортал Москвы станет основой для всероссийской площадки
В России создадут единый инвестиционный портал, он появится на основе инвестпортала Москвы. Соответствующий меморандум га Петербургском международном экономическом форуме подписали мэр Москвы Сергей Собянин и министр экономического развития РФ Максим Решетников.
В феврале в промышленную эксплуатацию был введен первый совместный цифровой продукт правительства Москвы и Минэкономразвития — инвестиционная карта Российской Федерации. Создание единого инвестпортала страны станет очередным этапом.
Основой для совместной разработки станет опыт Москвы в создании собственного инвестиционного портала, который успешно функционирует с 2014 года, отметил Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, будет разработана онлайн-инфраструктура, а также проведена экспертиза порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в инвестиционной сфере. Создать портал планируется в 2027 году. Москва вложит в этот проект 300 миллионов рублей.
Стороны планируют привлекать к работе над проектом предпринимательское сообщество, а основой послужит передовой опыт Москвы по созданию единой экосистемы поддержки инвестиционной деятельности.
Ранее сообщалось, что с начала 2024 года москвичи посетили столичный инвестиционный портал 1,4 миллиона раз.
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