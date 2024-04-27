Инвестпортал Москвы посетили почти полтора миллиона раз с начала 2024 года

С начала 2024 года москвичи посетили столичный инвестиционный портал investmoscow.ru 1,4 миллиона раз, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, за несколько месяцев этого года столичные предприниматели создали уже больше восьми тысяч личных кабинетов и воспользовались электронными сервисами порядка 60 тысяч раз.

«В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина мы переводим все больше услуг в онлайн. С 2014 года работает Инвестпортал столицы. Это ресурс для эффективного онлайн-взаимодействия жителей и представителей бизнеса с городом. Сервис содержит исчерпывающую информацию о столичных инвестпроектах, налоговых режимах и льготах», - сказал Ликсутов.

Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что с прошлого года на Инвестпортале работает сервис для вычисления стоимости при создании промпредприятия под названием «Инвестиционный калькулятор».

«С 2023 года через портал возможно обратиться в Центр поддержки промышленности, а также выбрать образовательную программу в рамках проекта «Московская техническая школа», –добавил Овчинский.

Инвесткарта Москвы помогает посетителям портала онлайн находить на городских торгах актуальные лоты, земельные участки и помещения для создания и развития производств. С помощью этой карты предприниматели могут провести анализ экономического потенциала той или иной площадки, изучить транспортную доступность объекта, а также узнать о потенциальных клиентах и конкурентной среде. На Ивестпортале также доступен изохрон, с помощью которого можно рассчитать пешую и транспортную доступность любого объекта столицы.

С момента запуска Инвестпорала его посетили больше 24 миллионов раз. Число пользователей портала превысило 12 миллионов человека, а количество личных кабинетов – 120 тысяч.

Москва активно развивает производство. Сейчас в столице функционируют больше 4,2 тысячи промплощадок, на которых трудоустроены 725 тысяч человек. Каждый год в Москве открываются 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых.

