Inditex не стала комментировать планы по возвращению Zara в Россию

Испанская компания Inditex Group, управляющая брендами Zara, Bershka и другими, отказалась от комментариев по поводу возможных планов по возвращению в Россию. Представитель компании в беседе с РИА Новости заявил, что Inditex не делает никаких заявлений по этому вопросу.

Inditex Group, основанная в 1985 году, является одним из крупнейших мировых ритейлеров одежды и обуви. Владеет такими брендами, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Контрольный пакет акций компании принадлежит ее основателю Амансио Ортеге.

Hyundai, ZARA и Visa: Россия нарастила торговлю с ЕС и приманила ушедшие бренды

В марте 2022 года Inditex приостановила свою деятельность в России, а в апреле того же года российский бизнес компании был продан компании Fashion and More Management DMCC.

После этого магазины Inditex открылись под новыми брендами, такими как Maag (Zara), Dub (Pull&Bear), Ecru (Bershka) и Vilet (Stradivarius), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БрендыОдеждаМагазины

Горячие новости

Все новости

партнеры