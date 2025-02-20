Inditex не стала комментировать планы по возвращению Zara в Россию

Испанская компания Inditex Group, управляющая брендами Zara, Bershka и другими, отказалась от комментариев по поводу возможных планов по возвращению в Россию. Представитель компании в беседе с РИА Новости заявил, что Inditex не делает никаких заявлений по этому вопросу.

Inditex Group, основанная в 1985 году, является одним из крупнейших мировых ритейлеров одежды и обуви. Владеет такими брендами, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Контрольный пакет акций компании принадлежит ее основателю Амансио Ортеге.