Inditex не стала комментировать планы по возвращению Zara в Россию
Испанская компания Inditex Group, управляющая брендами Zara, Bershka и другими, отказалась от комментариев по поводу возможных планов по возвращению в Россию. Представитель компании в беседе с РИА Новости заявил, что Inditex не делает никаких заявлений по этому вопросу.
Inditex Group, основанная в 1985 году, является одним из крупнейших мировых ритейлеров одежды и обуви. Владеет такими брендами, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Контрольный пакет акций компании принадлежит ее основателю Амансио Ортеге.
В марте 2022 года Inditex приостановила свою деятельность в России, а в апреле того же года российский бизнес компании был продан компании Fashion and More Management DMCC.
После этого магазины Inditex открылись под новыми брендами, такими как Maag (Zara), Dub (Pull&Bear), Ecru (Bershka) и Vilet (Stradivarius), передает «Радиоточка НСН».
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